Путин назвал визит Пелоси на Тайвань авантюрой, спланированной провокацией и частью целенаправленной стратегии по дестабилизации

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16 августа 2022, 11:16

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, Chris Kleponis - CNP / globallookpress.com

Российский президент Владимир Путин назвал состоявшийся некоторое время назад визит спикера нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси на Тайвань авантюрой, спланированной провокацией и частью целенаправленной стратегии по дестабилизации. Об этом информирует РИА Новости.

«Путин назвал поездку Пелоси на Тайвань авантюрой, тщательно спланированной провокацией и частью целенаправленной стратегии по дестабилизации в регионе», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее сообщалось, что сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал Нэнси Пелоси «старой идиоткой».