Путин назвал визит Пелоси на Тайвань авантюрой, спланированной провокацией и частью целенаправленной стратегии по дестабилизации

Российский президент Владимир Путин назвал состоявшийся некоторое время назад визит спикера нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси на Тайвань авантюрой, спланированной провокацией и частью целенаправленной стратегии по дестабилизации. Об этом информирует РИА Новости.
«Путин назвал поездку Пелоси на Тайвань авантюрой, тщательно спланированной провокацией и частью целенаправленной стратегии по дестабилизации в регионе», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.
Ранее сообщалось, что сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал Нэнси Пелоси «старой идиоткой».