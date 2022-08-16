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Путин назвал визит Пелоси на Тайвань авантюрой, спланированной провокацией и частью целенаправленной стратегии по дестабилизации

, 11:16

Путин назвал визит Пелоси на Тайвань авантюрой, спланированной провокацией и частью целенаправленной стратегии по дестабилизации
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, Chris Kleponis - CNP / globallookpress.com

Российский президент Владимир Путин назвал состоявшийся некоторое время назад визит спикера нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси на Тайвань авантюрой, спланированной провокацией и частью целенаправленной стратегии по дестабилизации. Об этом информирует РИА Новости.

«Путин назвал поездку Пелоси на Тайвань авантюрой, тщательно спланированной провокацией и частью целенаправленной стратегии по дестабилизации в регионе», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее сообщалось, что сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал Нэнси Пелоси «старой идиоткой».

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