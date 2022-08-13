Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс назвал «старой идиоткой» посетившую Тайвань Нэнси Пелоси

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13 августа 2022, 08:53 Источник: Telegram-канал «RT на русском»

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, Kento Nara / globallookpress.com

Сооснователь британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал «старой идиоткой» спикера нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси, которая некоторое время назад совершила визит на Тайвань. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Она старая идиотка. Нэнси Пелоси нелепа», — процитирован Уотерс в публикации, размещенной в TG-канале.

По словам музыканта, Пелоси отправилась на Тайвань, «чтобы показать свою позицию, идя при этом на огромный риск, полностью игнорируя договоренности, касающиеся принципа одного Китая и достигнутые в 1971—1972 годах».

Ранее сегодня сообщалось, что Роджер Уотерс назвал преступником президента Соединенных Штатов Джо Байдена.