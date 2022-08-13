Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс назвал президента США Байдена преступником

Роджер Уотерс, сооснователь британской рок-группы Pink Floyd, назвал президента Соединенных Штатов Джо Байдена преступником. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».
«Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс в разговоре с RT назвал Байдена преступником», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.
Уотерс напомнил, что «Патриотический акт», принятый в США в 2001 году, основан на предложениях, поступивших от Байдена. Данный закон расширил полномочия силовиков и позволял спецслужбам заниматься в том числе прослушиванием телефонных переговоров.
Как сообщалось ранее в субботу, представитель российского МИД Александр Дарчиев отметил, что Москва предупредила Вашингтон о точках невозврата, после которых возможен разрыв дипломатических отношений.