Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс назвал президента США Байдена преступником

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13 августа 2022, 07:43 Источник: Telegram-канал «RT на русском»

Президент США Джо Байден, IMAGO/Shawn Thew / Pool via CNP / globallookpress.com

Роджер Уотерс, сооснователь британской рок-группы Pink Floyd, назвал президента Соединенных Штатов Джо Байдена преступником. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс в разговоре с RT назвал Байдена преступником», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.

Уотерс напомнил, что «Патриотический акт», принятый в США в 2001 году, основан на предложениях, поступивших от Байдена. Данный закон расширил полномочия силовиков и позволял спецслужбам заниматься в том числе прослушиванием телефонных переговоров.

Как сообщалось ранее в субботу, представитель российского МИД Александр Дарчиев отметил, что Москва предупредила Вашингтон о точках невозврата, после которых возможен разрыв дипломатических отношений.