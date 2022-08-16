Польский международный аналитик Шелиговский считает, что между ЕС и НАТО растут разногласия относительно украинского конфликта

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16 августа 2022, 07:23 Источник: RT

Флаг Евросоюза, Kay Nietfeld/globallook.com

Между НАТО и Евросоюзом растут разногласия в оценке условий окончания украинского конфликта и объема оказываемой Западом военной помощи Украине. Об этом говорится в докладе, подготовленном в Польском институте международных отношений, сообщает RT.

По мнению автора документа, руководителя программы по Восточной Европе Польского института международных отношений Даниэля Шелиговского «пик интереса» Европы к событиям вокруг Украины уже миновал и европейские лидеры все больше заинтересованы в возобновлении переговорного процесса между Москвой и Киевом. Тогда как США и НАТО настаивают на наращивании военной помощи Украине.

«Значение лидерской роли США лишь растет, но в то же время лагерь сторонников диалога во главе с Германией, Францией и Италией будет приобретать все большее влияние, оказывая давление на украинские власти с целью возобновления переговоров с Россией», — говорится в докладе.

Автор подчеркивает, что среди европейских политиков, особенно в Германии все чаще можно слышать мнение о том, что именно России сегодня необходима помощь в преодолении сложившейся ситуации.

Ранее политолог Анатолий Иванов допустил, что в случае тяжелой и затяжной зимы страны Европы могут пересмотреть антироссийскую риторику.