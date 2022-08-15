Политолог Иванов допустил, что в случае тяжелой и затяжной зимы страны Европы могут пересмотреть антироссийскую риторику

Аргументы Недели → Экономика 13+

15 августа 2022, 10:48

флаги Евросоюза, https://unsplash.com/photos/HL4LEIyGEYU

Кандидат политических наук Анатолий Иванов в беседе с журналистами в понедельник допустил, что в случае тяжелой и затяжной зимы европейские страны могут пересмотреть текущую антироссийскую риторику.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что грядущая зима станет важным тестом для экономики и промышленности ФРГ.

Анатолий Иванов отметил, что Германия фактически является самой сильной экономикой Евросоюза, которая кое-как может выстоять в кризисный период. Вопрос в том, что делать другим европейским государствам, в частности Чехии, Болгарии, Польше, Венгрии.

Политолог в разговоре с ФБА "Экономика сегодня" обратил внимание на то, что сложно будет абсолютно всему Европейскому союзу. Эксперт выразил уверенность, что мир еще увидит рекордную стоимость топлива, которая, согласно подсчетам некоторых аналитиков, превысит отметку в три тысячи долларов за одну тысячу кубометров. Иванов не исключил, что если грядущая зима будет долгой и тяжелой, власти стран Европы могут начать искать спасения у Москвы.