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Сенатор Пушков усомнился в способности ФРГ пережить зиму без российского газа

, 09:06 Источник: Telegram

Сенатор Пушков усомнился в способности ФРГ пережить зиму без российского газа
сенатор Алексей Пушков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков в посте от 14 августа на своей страничке в социальной сети выразил мнение, что предстоящая зима станет серьезным тестом для экономики и промышленности Германии.

Алексей Пушков заметил, что власти ФРГ утверждают, что страна сможет пережить грядущую зиму даже в случае полного прекращения поставок российского газа. Сенатор отметил, что исключительно холодный период покажет, так ли это на самом деле. "И насколько пережить – тоже вопрос", – добавил Пушков.

По словам российского сенатора, прогнозы экспертов и предпринимателей в случае возможного прекращения поставок газа из РФ являются очень мрачными, несмотря на официальные заявления руководства ФРГ.

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