«Газпром» подает газ через Украину на ГИС «Суджа» в подтвержденном Киевом объеме

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14 августа 2022, 11:00 Источник: РИА "Новости"

газовые трубы, Victor Lisitsyn / globallookpress.com

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в воскресенье, 14 августа, заявил, что компания подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа".

Сергей Куприянов в рамках разговора с представителями СМИ заявил, что российская компания "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через украинскую территорию в объеме, который был подтвержден Киевом через ГИС "Суджа", – 40,9 миллиона кубометров.

Согласно последним данным, заявка на ГИС "Сохрановка" была отклонена.