Госсекретарь МИД Венгрии Менцер сообщил, что «Газпром» начал дополнительные поставки российского газа в страну

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13 августа 2022, 15:53 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Российская компания "Газпром" начала поставлять газ в Венгрию по "Турецкому потоку" сверх установленных контрактов.

Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер сообщил, что ежедневный дополнительный объем российского голубого топлива до конца августа составит 2,6 миллиона кубометров.

По информации венгерского дипломата, Москва и Будапешт ведут переговоры по графику поставок энергоресурса на сентябрь.

Менцер уточнил, что правительство Венгрии ранее решило закупить примерно 700 миллионов кубометров природного газа в дополнение к объемам, согласованным в контрактах.

Он отметил, что в нынешних условиях приобретение такого объема топлива нереально без российских источников.

Венгрия и Россия пришли к соглашению после визита главы МИД Петера Сийярто в Москву и переговоров с Сергеем Лавровым.

По данным Менцера, Венгрия опережает график заполнения хранилищ. Эти меры вызваны кризисной энергетической ситуацией в Европе.

Ранее в июле венгерское правительство объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер.

Болгария рассматривает возможность возобновления поставок газа от компании "Газпром". Эту информацию передал телеканал bTV.