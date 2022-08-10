Телеканал bTV: Болгария рассматривает возможность возобновления поставок газа от «Газпрома»

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10 августа 2022, 11:55

фото: pixabay.com

Болгария рассматривает возможность возобновления поставок газа от компании "Газпром". Эту информацию передал телеканал bTV.

Политолог Владимир Соломонов считает, что угроза энергетического кризиса заставила болгарские власти отказаться от своей "независимости" и признать необходимость сотрудничества с Россией, - пишет издание ФБА "Экономика сегодня".

"Газпром" приостановил экспорт газа в Болгарию в апреле, после того, как София отказалась переходить на оплату топлива рублями. В кабмине начались проблемы, нехватка энергоресурсов отразилась на работе бизнеса и промышленного комплекса. Болгарские предприниматели начали требовать от Софии восстановить поставки газа РФ по имеющему контракту.

Владимир Соломонов отметил, что у всех стран Евросоюза есть выбор – искать призрачных альтернативных поставщиков топлива или вернуться к сотрудничеству с Россией.

Эксперт считает, когда началось беспрецедентное давление Запада на Россию, наши власти могли бы ввести контрсанкции и запретить экспорт газа в Европу, страна потеряла бы прибыль, но устроила бы Евросоюзу веселую жизнь.

"Но Россия в целом и "Газпром" всегда являются надежными энергетическими партнерами, поэтому только перевели оплату топлива рублями", – отметил эксперт.

По мнению эксперта, в Болгарии на решение властей повлияло давление со стороны общественности: когда бизнес и рядовые болгары начинают требовать от правительства жестких мер для стабилизации энергетической ситуации, приходится искать какой-то выход накануне зимы.

На днях стало известно, что Латвия вернулась к приобретению российского газа, оплачивает его в рублях.