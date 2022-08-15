Путин: РФ ценит, что ее союзники и единомышленники на разных континентах не прогибаются перед гегемоном

Президент Российской Федерации Владимир Путин на форуме "Армия-2022" заявил, что страна ценит, что у нее много союзников и единомышленников на разных континентах, которые не прогибаются перед гегемоном.
По словам Владимира Путина, лидеры стран, которые являются партнерами России, демонстрируют настоящий мужской характер и не прогибаются.
Более того, как отметил российский президент, эти государства выбирают суверенный путь развития, нацелены на коллективное решение вопросов глобальной и региональной безопасности, основываясь на нормах международного права, взаимной ответственности, и учете интересов друг друга.