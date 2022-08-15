Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Путин: РФ ценит, что ее союзники и единомышленники на разных континентах не прогибаются перед гегемоном

, 15:34 Источник: РИА "Новости"

Путин: РФ ценит, что ее союзники и единомышленники на разных континентах не прогибаются перед гегемоном
президент России Владимир Путин, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин на форуме "Армия-2022" заявил, что страна ценит, что у нее много союзников и единомышленников на разных континентах, которые не прогибаются перед гегемоном.

По словам Владимира Путина, лидеры стран, которые являются партнерами России, демонстрируют настоящий мужской характер и не прогибаются.

Более того, как отметил российский президент, эти государства выбирают суверенный путь развития, нацелены на коллективное решение вопросов глобальной и региональной безопасности, основываясь на нормах международного права, взаимной ответственности, и учете интересов друг друга.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram