Путин выступит с обращением к российским военным на форуме «Армия-2022»

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе выступит с важным обращением к российским военным на международном военно-техническом форуме «Армия-2022».
Выступление главы российского государства перед военными на форуме, который пройдет в подмосковном парке «Патриот» с 15 по 21 августа, анонсировал в воскресенье телеканал «Россия-1».
В эфире телеканала «Россия-1» отметили, что форум проходит ежегодно и всегда на него приезжает президент, а в этом году мероприятие пройдет в условиях чрезвычайно раскаленной обстановки.
«Поэтому резонно предположить, что выступление Путина здесь будет особенно важным», — сообщает «Россия-1».
На форуме выставят современные и перспективные образцы вооружения и техники, впервые продемонстрируют новую крылатую ракету X-69, сообщает «Царьград».