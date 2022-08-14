Путин выступит с обращением к российским военным на форуме «Армия-2022»

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14 августа 2022, 15:57

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе выступит с важным обращением к российским военным на международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

Выступление главы российского государства перед военными на форуме, который пройдет в подмосковном парке «Патриот» с 15 по 21 августа, анонсировал в воскресенье телеканал «Россия-1».

В эфире телеканала «Россия-1» отметили, что форум проходит ежегодно и всегда на него приезжает президент, а в этом году мероприятие пройдет в условиях чрезвычайно раскаленной обстановки.

«Поэтому резонно предположить, что выступление Путина здесь будет особенно важным», — сообщает «Россия-1».

На форуме выставят современные и перспективные образцы вооружения и техники, впервые продемонстрируют новую крылатую ракету X-69, сообщает «Царьград».