Сенатор Косачев заявил, что США хотят вывести из равновесия Китай, побуждая его к силовой реакции

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15 августа 2022, 14:00 Источник: Telegram

сенатор Константин Косачев, Federation Council of Russia/globallookpress.com

Сенатор Константин Косачев в понедельник выразил мнение, что с новой американской делегацией на Тайвань США преследуют цель вывести Китай из равновесия, побуждая его к резкой и даже силовой реакции.

Константин Косачев отметил, что второй визит высокопоставленных американских политиков на Тайвань является не просто отдельной выходкой – в данном случае прослеживается тенденция.

Сенатор уточнил, что посещение делегацией американских конгрессменов, которую возглавляет сенатор-демократ Эд Марки, Тайбэя подтверждает линию Вашингтона на эскалацию напряженности в отношениях с Китаем. Глобальной ключевой целью США, по мнению Косачева, является формирование "антикитайского фронта в Азии".