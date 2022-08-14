Китайский дипломат Лю Сяомин назвал второй за месяц визит делегации США на Тайвань опасным ходом

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14 августа 2022, 22:48 Источник: РИА Новости

флаг КНР

Специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин в воскресенье прокомментировал прибытие второй за месяц делегации конгрессменов США на Тайвань.

Делегация Конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки вечером прибыла в Тайбэй с двухдневным визитом. В составе делегации пять политиков, представляющих обе основные американские партии, кроме Марки - Джон Гараменди, Алан Лоуэнталь, Дон Байер и Амата Радеваген.

Их визит 14 и 15 августа проходит в рамках более крупного визита в Индо-Тихоокеанский регион.

В ходе своего пребывания члены делегации встретятся с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, посетят банкет от имени главы МИД Тайваня Джозефа У и побывают в Законодательном юане (парламенте), - сообщает ТАСС.

Китайский дипломат Лю Сяомин заявил, что американские конгрессмены делают очень опасный ход, который похож на игру с огнем. "А те, кто играют с огнем, погибнут от него. Мы настоятельно призываем соответствующие страны придерживаться политики "одного Китая", надлежащим образом решать вопросы, связанные с Тайванем, а также прекратить вмешательство во внутренние дела Пекина", — подчеркнул Сяомин.

Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань состоялся в начале августа.