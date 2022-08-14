Министр обороны Словакии Надь опроверг информацию о передаче МиГ-29 Киеву

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14 августа 2022, 16:00

МиГ-29, MOD Russia/ globallookpress.com

Министр обороны Словакии Ярослав Надь опроверг информацию о передаче находящихся на вооружении национальных ВВС сверхзвуковых истребителей МиГ-29 Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на братиславскую газету «Правда».



Политик уточнил, что истребители находятся на авиабазе в Центральной Словакии. Там они «охраняют воздушное пространство».

Несмотря на заявления представителей руководства республики о передаче МиГ-29 Украине, глава Минобороны отметил, что решение по истребителям «еще не было принято».



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