Заместитель главы МИД Польши Вавжик заявил о разработке концепции, позволяющей не выдавать визы россиянам

Министерство иностранных дел Польши разрабатывает концепцию, которая позволит не выдавать визы россиянам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы МИД Петра Вавжика.
Он отметил, что Польша поддерживает идею о приостановлении упрощённого визового режима для россиян, однако Германия, Франция и другие страны ЕС не согласны на подобные меры. Именно поэтому страна находится в поиске новых решений для визовых ограничений жителей РФ.
По словам Вавжика, позицию Польши разделяют Эстония, Литва, Латвия, Чехия и Словакия.
Ранее сообщалось, что посольство РФ в Армении уточняет информацию по россиянам пострадавшим в момент взрыва в Ереване.
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