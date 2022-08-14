The Guardian: Джонсона на посту премьера Великобритании, скорее всего, сменит Лиз Трасс

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14 августа 2022, 15:19

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, Mark Thomas / Parsons Media / globallookpress.com

Бориса Джонсона на посту руководителя правительства Великобритании, скорее всего, сменит Лиз Трасс, которая в настоящий момент занимает должность министра иностранных дел Соединенного Королевства. С соответствующим прогнозом, как указывает Telegram-канал «RT на русском», выступило издание The Guardian.

«Следующим премьером Британии, скорее всего, станет Лиз Трасс, пишет The Guardian. По информации издания, партия тори проголосует именно за нынешнюю главу МИД», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, опрос агентства Opinium продемонстрировал, что более 60% членов Консервативной партии намерены голосовать на выборах премьер-министра за Лиз Трасс.