Опрос агентства Opinium: свыше 60% членов Консервативной партии намерены голосовать на выборах премьера Британии за Лиз Трасс

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14 августа 2022, 08:09

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, Martyn Wheatley / globallookpress.com

Свыше 60% членов британской Консервативной партии собираются голосовать на выборах руководителя правительства Соединенного Королевства за Лиз Трасс, которая в настоящий момент занимает должность министра иностранных дел. Это выяснилось в ходе опроса агентства Opinium, передает РИА Новости.

«Более 60% членов Консервативной партии Великобритании намерены голосовать за главу МИД Лиз Трасс на выборах нового премьер-министра, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством маркетинговых исследований и анализа Opinium», — указывается в публикации, размещенной на сайте российского информационного агентства.

Ожидается, что итоги выборов премьера огласят 5 сентября, когда британский парламент возобновит работу после летнего перерыва.

Ранее сообщалось, что Лиз Трасс оговорилась, заявив о намерении продолжить «бороться за Владимира Путина».