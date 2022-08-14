Опрос агентства Opinium: свыше 60% членов Консервативной партии намерены голосовать на выборах премьера Британии за Лиз Трасс

Свыше 60% членов британской Консервативной партии собираются голосовать на выборах руководителя правительства Соединенного Королевства за Лиз Трасс, которая в настоящий момент занимает должность министра иностранных дел. Это выяснилось в ходе опроса агентства Opinium, передает РИА Новости.
«Более 60% членов Консервативной партии Великобритании намерены голосовать за главу МИД Лиз Трасс на выборах нового премьер-министра, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством маркетинговых исследований и анализа Opinium», — указывается в публикации, размещенной на сайте российского информационного агентства.
Ожидается, что итоги выборов премьера огласят 5 сентября, когда британский парламент возобновит работу после летнего перерыва.
Ранее сообщалось, что Лиз Трасс оговорилась, заявив о намерении продолжить «бороться за Владимира Путина».