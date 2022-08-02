Глава британского МИД Лиз Трасс оговорилась и заявила, что продолжит «бороться за Владимира Путина»

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2 августа 2022, 22:11 Источник: "Свободная пресса"

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Фото: Martyn Wheatley/globallook.com

Глава британского МИД и кандидат на пост премьер-министра Соединенного Королевства Лиз Трасс, выступая во вторник с предвыборной речью перед членами Консервативной партии в городе Эксетер (графство Девоншир) сделала неловкую оговорку. Об этом рассказала Daily Express.

«Я продолжу бороться за Владимира Путина» — заявила во время выступления Трасс. Впрочем, она быстро поправилась и уточнила, что продолжит бороться против российского президента.

Конкурентом Лиз Трасс в предвыборной гонке за пост главы правительства является бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак.