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Аргументы Недели Политика 13+

Глава британского МИД Лиз Трасс оговорилась и заявила, что продолжит «бороться за Владимира Путина»

, 22:11 Источник: "Свободная пресса"

Глава британского МИД Лиз Трасс оговорилась и заявила, что продолжит «бороться за Владимира Путина»
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Фото: Martyn Wheatley/globallook.com

Глава британского МИД и кандидат на пост премьер-министра Соединенного Королевства Лиз Трасс, выступая во вторник с предвыборной речью перед членами Консервативной партии в городе Эксетер (графство Девоншир) сделала неловкую оговорку. Об этом рассказала  Daily Express.

«Я продолжу бороться за Владимира Путина» — заявила во время выступления Трасс. Впрочем, она быстро поправилась и уточнила, что продолжит бороться против российского президента.

Конкурентом Лиз Трасс в предвыборной гонке за пост главы правительства является бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак. 

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