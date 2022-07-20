В финальную стадию выборов премьер-министра Великобритании вышли Риши Сунак и Лиз Трасс

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20 июля 2022, 18:26 Источник: РИА Новости

Кандидат на пост премьера Британии Риши Сунак, Martyn Wheatley/globallook.com

Экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс вышли в финальную стадию выборов премьер-министра Соединенного Королевства, сообщает РИА Новости по итогам голосования в среду парламентариев-консерваторов.

В пятом туре выборов Сунак набрал 137 голосов депутатов, Трасс — 113. Из избирательной гонки выбыла министр по торговой политике Пенни Мордонт.

Теперь, согласно процедуре, премьер-министра Великобритании из двух оставшихся кандидатов выберут все члены партии консерваторов, которых насчитывается в стране около 200 тысяч. Они проголосуют по почте.

Действующий премьер-министр Борис Джонсон, который 7 июля объявил о своей отставке, в среду попрощался с парламентом.