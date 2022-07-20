В финальную стадию выборов премьер-министра Великобритании вышли Риши Сунак и Лиз Трасс

Экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс вышли в финальную стадию выборов премьер-министра Соединенного Королевства, сообщает РИА Новости по итогам голосования в среду парламентариев-консерваторов.
В пятом туре выборов Сунак набрал 137 голосов депутатов, Трасс — 113. Из избирательной гонки выбыла министр по торговой политике Пенни Мордонт.
Теперь, согласно процедуре, премьер-министра Великобритании из двух оставшихся кандидатов выберут все члены партии консерваторов, которых насчитывается в стране около 200 тысяч. Они проголосуют по почте.
Действующий премьер-министр Борис Джонсон, который 7 июля объявил о своей отставке, в среду попрощался с парламентом.