Борис Джонсон простился с парламентом фразой из «Терминатора»

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20 июля 2022, 17:54

Скандально известный своим экстравагантным поведением премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попрощался с членами парламента. Свою последнюю речь перед оппонентами и сторонниками среди депутатов политик завершил фразой из фильма «Терминатор».

«Я хочу поблагодарить каждого присутствующего здесь, и аста ла виста, бейби», − отметил в своём последнем спиче мистер Джонсон.

Напомним, в бытность своего премьерства Борис Джонсон собирался победить и «разбить на голову» Россию, Кремль, Москву. Под воспоминания о громких обещаниях грозный блондин уходит за кулисы британской политики.