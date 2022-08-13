Российский дипломат Вишневецкий об ударах Украины по Запорожской АЭС: «Еще немного — и может произойти катастрофа»

Представитель российского министерства иностранных дел Игорь Вишневецкий высказался об ударах войск Украины по Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодаре. Дипломат процитирован в публикации, размещенной на сайте ТАСС.
«Еще немного — и может произойти катастрофа», — предупредил Вишневецкий.
Он отметил, что Москва призывает Украину и тех, кто имеет влияние на власти бывшей советской республики, сделать все для прекращения обстрелов АЭС.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов допустил, что атаки киевских сил по станции могут привести к аварийной остановке реактора.