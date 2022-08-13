Российский дипломат Вишневецкий об ударах Украины по Запорожской АЭС: «Еще немного — и может произойти катастрофа»

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13 августа 2022, 08:15

Запорожская АЭС, Andrei Solomonov / globallookpress.com

Представитель российского министерства иностранных дел Игорь Вишневецкий высказался об ударах войск Украины по Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодаре. Дипломат процитирован в публикации, размещенной на сайте ТАСС.

«Еще немного — и может произойти катастрофа», — предупредил Вишневецкий.

Он отметил, что Москва призывает Украину и тех, кто имеет влияние на власти бывшей советской республики, сделать все для прекращения обстрелов АЭС.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов допустил, что атаки киевских сил по станции могут привести к аварийной остановке реактора.