Представитель Запорожской ВГА Рогов: удары армии Украины по Запорожской АЭС могут привести к аварийной остановке реактора

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12 августа 2022, 16:38

Запорожская АЭС, Andrei Solomonov / globallookpress.com

Удары украинской армии по Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодаре, могут привести к аварийной остановке реактора. Такой вариант развития событий, как передает ТАСС, допустил представитель Запорожской ВГА Владимир Рогов.

«Удары Вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС могут привести к аварийной остановке реактора. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов», — говорится в публикации, размещенной на сайте отечественного информационного агентства.

По словам Рогова, подконтрольные Киеву подразделения целенаправленно бьют по охладительному контуру станции.

Как сообщалось ранее сегодня, депутат из ДНР Владислав Бердичевский озвучил мнение, согласно которому украинская сторона атакует АЭС, чтобы создать условия для ввода миротворцев и остановить ход спецоперации Москвы.