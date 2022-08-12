Депутат ДНР Бердичевский: Украина бьет по ЗАЭС, чтобы создать условия для ввода миротворцев и остановить ход спецоперации России

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12 августа 2022, 16:12 Источник: РИА Новости

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Украина бьет по Запорожской атомной электростанции, чтобы создать условия для ввода миротворцев и остановить ход спецоперации России. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

По словам парламентария, процитированного информационным агентством, с помощью ударов по ЗАЭС киевская сторона пытается шантажировать весь мир.

«Обстреливают ее для того, чтобы создать условия для ввода миротворческих сил и остановить ход специальной военной операции», — отметил Бердичевский.

Как сообщалось ранее в пятницу, власти Запорожской области заявили, что украинские войска ведут прицельные обстрелы станции, «заваливая» ее снарядами, ракетами и беспилотными летательными аппаратами.