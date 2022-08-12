Власти Запорожской области: войска Украины ведут прицельные обстрелы Запорожской АЭС, «заваливая» ее снарядами, ракетами и дронами

Силы Украины осуществляют прицельные обстрелы расположенной в городе Энергодаре Запорожской атомной электростанции, «заваливая» ее снарядами, ракетами и беспилотными летательными аппаратами. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступили власти Запорожской области.
«Украинские войска ведут прицельные обстрелы Запорожской АЭС, "заваливая" объект снарядами, ракетами и дронами — власти региона», — говорится в публикации, появившейся на сайте российского информационного агентства.
Ранее сегодня сообщалось, что член Совета Федерации Ольга Ковитиди призвала в срочном порядке законсервировать станцию с целью предотвращения ядерной катастрофы в центре Европы.