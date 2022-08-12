Власти Запорожской области: войска Украины ведут прицельные обстрелы Запорожской АЭС, «заваливая» ее снарядами, ракетами и дронами

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12 августа 2022, 15:49

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Силы Украины осуществляют прицельные обстрелы расположенной в городе Энергодаре Запорожской атомной электростанции, «заваливая» ее снарядами, ракетами и беспилотными летательными аппаратами. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступили власти Запорожской области.

«Украинские войска ведут прицельные обстрелы Запорожской АЭС, "заваливая" объект снарядами, ракетами и дронами — власти региона», — говорится в публикации, появившейся на сайте российского информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что член Совета Федерации Ольга Ковитиди призвала в срочном порядке законсервировать станцию с целью предотвращения ядерной катастрофы в центре Европы.