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Сенатор Ковитиди призвала срочно законсервировать Запорожскую АЭС для предотвращения ядерной катастрофы в центре Европы

, 15:28

Сенатор Ковитиди призвала срочно законсервировать Запорожскую АЭС для предотвращения ядерной катастрофы в центре Европы
Сенатор Ольга Ковитиди, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Представитель Совета Федерации Ольга Ковитиди призвала в срочном порядке законсервировать Запорожскую атомную электростанцию с целью предотвращения ядерной катастрофы в центре Европы. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале российского сенатора.

«Единственным выходом на фоне системных ракетных ударов является срочная консервация АЭС для предотвращения ядерной катастрофы в центре Европы», — высказала свою точку зрения Ковитиди.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива выступил с утверждением о том, что украинский режим в скором будущем осуществит спецоперацию по подрыву Запорожской АЭС.

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