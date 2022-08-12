Бывший депутат Рады Кива: украинский режим в ближайшее время проведет спецоперацию по подрыву Запорожской АЭС

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12 августа 2022, 13:28

Запорожская АЭС, Andrei Solomonov / globallookpress.com

Украинский режим в ближайшее время проведет специальную операцию по подрыву Запорожской атомной электростанции, которая находится в городе Энергодаре. С соответствующим утверждением выступил Илья Кива, бывший депутат Верховной Рады.

«Киевский режим в ближайшее время проведет спецоперацию по подрыву Запорожской АЭС», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале экс-парламентария.

По его словам, на Украине подготовлены группы разведки, которые ранее уже совершали подобные террористические акты.

«Первый этап операции — информационная подготовка и формирование виновного — уже начат», — написал Кива.

Как сообщалось ранее в пятницу, заместитель главы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что «киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль».