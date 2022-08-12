Медведев об ударах по Запорожской АЭС: «Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался об ударах по Запорожской атомной электростанции, которая расположена на территории города Энергодара. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного чиновника.
«Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль», — написал Медведев.
Замглавы Совбеза назвал утверждения, согласно которым к обстрелам якобы причастна РФ, «брехней даже для туповатой русофобствующей публики».
«Даже ООН не верит», — отметил автор поста.
Как сообщалось ранее сегодня, российское министерство обороны проинформировало, что в ходе наступления союзных подразделений в районе Соледара в Донбассе 14-я бригада украинской армии потеряла свыше 2 тысяч человек.