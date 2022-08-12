Медведев об ударах по Запорожской АЭС: «Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль»

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12 августа 2022, 13:13

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался об ударах по Запорожской атомной электростанции, которая расположена на территории города Энергодара. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного чиновника.

«Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль», — написал Медведев.

Замглавы Совбеза назвал утверждения, согласно которым к обстрелам якобы причастна РФ, «брехней даже для туповатой русофобствующей публики».

«Даже ООН не верит», — отметил автор поста.

Как сообщалось ранее сегодня, российское министерство обороны проинформировало, что в ходе наступления союзных подразделений в районе Соледара в Донбассе 14-я бригада украинской армии потеряла свыше 2 тысяч человек.