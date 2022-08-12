Минобороны России: в ходе наступления союзных войск в районе Соледара 14-я бригада армии Украины потеряла свыше 2 тысяч человек

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12 августа 2022, 13:01

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

В ходе наступления союзных войск в районе расположенного на территории Донбасса города Соледара 14-я бригада Вооруженных сил Украины потеряла свыше 2 тысяч человек. Соответствующую информацию, как пишет Telegram-канал «RT на русском», распространило министерство обороны РФ.

«В ходе наступления союзных сил в районе Соледара 14-я украинская бригада потеряла более 2 тысяч человек, остатки выведены в тыл, сообщили в Минобороны РФ», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров указал на то, что российские подразделения успешно контролируют ситуацию в поселке Пески.