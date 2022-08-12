Кадыров: войска России успешно контролируют ситуацию в поселке Пески в Донбассе

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12 августа 2022, 12:43

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Войска Российской Федерации успешно контролируют ситуацию в поселке Пески, который расположен на территории Донбасса. На это указал руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

«Ситуация в населенном пункте Пески успешно контролируется российскими подразделениями», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале Кадырова.

Как сообщалось ранее в пятницу, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что ему не было страшно ехать в Луганскую народную республику. В ходе состоявшегося накануне визита отечественный чиновник встретился с руководителем ЛНР Леонидом Пасечником и лидером ДНР Денисом Пушилиным.