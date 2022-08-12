Медведев заявил, что ему было не страшно ехать в ЛНР: «Пусть нас боятся»

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12 августа 2022, 12:13

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ему не было страшно ехать в Луганскую народную республику. Отечественный чиновник в четверг посетил Донбасс и встретился с лидерами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным.

На вопрос журналиста Наданы Фридрихсон, было ли ему страшно ехать в республику, Медведев ответил отрицательно.

«Не страшно. Пусть нас боятся», — заявил замглавы Совбеза.

Как сообщалось ранее в пятницу, член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов высказал мнение о том, что генсек ООН Антониу Гутерреш, предложивший сформировать периметр безопасности вокруг Запорожской АЭС, пытается выполнить задачи противника.