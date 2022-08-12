Член ВГА Рогов: Гутерреш, предложивший создать периметр безопасности вокруг Запорожской АЭС, пытается выполнить задачи противника

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12 августа 2022, 11:33 Источник: РИА Новости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Lev Radin / globallookpress.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, предложивший сформировать периметр безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, пытается выполнить задачи противника. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, высказал член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Гутерреш, предлагая создать периметр безопасности вокруг ЗАЭС, ведет себя безответственно, пытается выполнить задачи, поставленные противником — Рогов», — говорится в публикации, появившейся на сайте российского информационного агентства.

По словам представителя ВГА, генсек прекрасно понимает, что в случае отведения военнослужащих со станции она останется беззащитной.

Как сообщалось ранее сегодня, Владимир Рогов указал на то, что один из украинских боеприпасов в ходе обстрела упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на АЭС.