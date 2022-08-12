Захарова заявила, что позиция генсека ООН Гутерреша по Запорожской АЭС вызывает вопросы

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12 августа 2022, 20:03 Источник: МИД РФ

генсек ООН Антониу Гутерреш, Kremlin Pool, globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги заседания Совбеза ООН вокруг ситуации на Запорожской АЭС, заявила, что позиция генсека организации Антониу Гутерреша вызывает вопросы.

Мария Захарова обратила внимание на то, что на заседании так и не прозвучало никаких сигналов украинскому руководству со стороны Антониу Гутерреша. Официальный представитель Министерства иностранных дел России заметила, что генеральный секретарь ООН или не может признать реальность, или не хочет этого делать, поскольку иначе нельзя объяснить проявленное им "безволие, граничащее с попустительством украинским атакам на ЗАЭС".

Дипломат напомнила, что в начале лета именно из-за обструкции со стороны Антониу Гутерреша и возглавляемого им секретариата была сорвана практически согласованная и подготовленная международная миссия МАГАТЭ.