Член главного совета администрации Запорожской области Рогов заявил об усилении группировки ПВО по защите АЭС

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12 августа 2022, 16:02 Источник: Первый канал

Запорожская АЭС, Russian Look / globallookpress.com

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в пятницу, 12 августа, заявил об усилении группировки ПВО по защите Запорожской АЭС, на фоне постоянных обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее стало известно, что территорию атомной электростанции украинские военные обстреливали, в частности, при помощи управляемых ракет и снарядов западного производства.

Владимир Рогов подчеркнул, что система ПВО в вышеуказанном районе в настоящий момент работает на должном уровне. Группировка была усилена и укрупнена, вследствие чего, все, что может быть сбито такими системами, сбивается.