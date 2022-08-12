Член главного совета администрации Запорожской области Рогов заявил об усилении группировки ПВО по защите АЭС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в пятницу, 12 августа, заявил об усилении группировки ПВО по защите Запорожской АЭС, на фоне постоянных обстрелов со стороны ВСУ.
Ранее стало известно, что территорию атомной электростанции украинские военные обстреливали, в частности, при помощи управляемых ракет и снарядов западного производства.
Владимир Рогов подчеркнул, что система ПВО в вышеуказанном районе в настоящий момент работает на должном уровне. Группировка была усилена и укрупнена, вследствие чего, все, что может быть сбито такими системами, сбивается.