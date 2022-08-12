Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что США пора «проснуться» и перестать напрасно пытаться сохранить гегемонию

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12 августа 2022, 17:01 Источник: РИА "Новости"

флаг США, https://unsplash.com/photos/ZPVisr0s_hQ

Посол Китая в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй заявил в пятницу, 12 августа, что Соединенным Штатам Америки пришло время "проснуться" и прекратить тщетные попытки сохранить свою гегемонию.

Чжан Ханьхуэй заявил, что "тайваньский вопрос" является в китайско-американских отношениях самой важной, ключевой и чувствительной темой. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая является третьим по важности политиком в Америке, прибыла на Тайвань на правительственном самолете и признала, что визит был официальным. Дипломатическая прогрессивная партия острова в свою очередь раструбила, что данный шаг стал большим прорывом в тайваньско-американских отношениях.

Посол Китая в России заметил, что визит Пелоси стал крупной политической провокацией посредством наращивания взаимодействия между Тайванем и Соединенными Штатами, которая полностью нарушает принцип "одного Китая".

Дипломат заметил, что Вашингтон не гнушается никакими средствами и разыгрывают "тайваньскую карту", чтобы впоследствии осуществить сдерживание КНР. Чжан Ханьхуэй уточнил, что США "на всю голову больны менталитетом холодной войны", однако им следует "проснуться" и прекратить попытки сохранить свою гегемонию, которая ежедневно теряет силу, а также доверие людей.