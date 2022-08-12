Глава китайского МИД Ван И: США могут устроить более масштабный кризис вокруг Тайваня

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12 августа 2022, 09:41

Глава МИД Китая Ван И, MFA Russia / globallookpress.com

Вашингтон может организовать более масштабный кризис вокруг Тайваня. Соответствующий вариант развития событий, как передает ТАСС, допустил руководитель министерства иностранных дел Китая Ван И.

«Соединенные Штаты могут устроить новый, более масштабный кризис вокруг Тайваня. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И в интервью китайским СМИ», — говорится в публикации, появившейся на сайте российского информационного агентства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал непропорциональной реакцию Пекина на посещение Тайваня спикером нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси.