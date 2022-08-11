Боррель назвал непропорциональной реакцию Китая на визит Пелоси на Тайвань

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11 августа 2022, 09:13 Источник: РИА "Новости"

глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Zheng Huansong / globallookpress.com

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель счел непропорциональной реакцию КНР на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

В беседе с испанским изданием El País Жозеп Боррель отметил, что очень авторитетные представители администрации президента США Джо Байдена ранее говорили, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань являлся личной инициативой, вследствие чего реакция китайских властей была непропорциональной.

Боррель добавил, что мир нуждается в сотрудничестве Вашингтона и Пекина, поскольку без их участия не могут быть решены глобальные проблемы.