Военный эксперт Евсеев: «Тактика Киева – принудительное выселение людей из Запорожья»

Аргументы Недели → Политика 13+

12 августа 2022, 13:00 Антон Николаев

Фото: pixabay.ru; город Запорожье

Владимир Евсеев считает, что такой способ ведения военных действий ускорит падение киевского режима. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Цель американцев была добиться демилитаризации, а фактически – сдачи Энергодара под контроль ВСУ. Если ради этого возникала угроза экологической катастрофы, американцам на это было наплевать. Американцы готовы воевать до последнего украинца. Та катастрофа, которая создавалась на территории Запорожской АЭС, была полностью инициирована Западом, с целью передать контроль Киеву».

«Что касается Запорожья, то никаких заградотрядов там нет. Есть решение о принудительном выселении жителей. Если Киев не может удержать территории, то власти начинают выселять население. Это имеет место быть в Донбассе, например, в городах Артемовске и Краматорске. Сейчас такая тактика идет в Запорожье, понимая, что Киев его не может удержать. Это не заградотряды, а украинские силовые структуры, которые проводят обход, посещают квартиры, выгоняют из них людей. Другой вопрос, что там слишком много людей. Куда их будут переселять - непонятно. Это все бессмысленно, люди озлобляются в отношении Киева, что ускоряет падение киевского режима».

Ранее в администрации Запорожской области заявили о нежелании жителей воевать на стороне Киева.