Bloomberg: Байден собирается заявить о планах выдвигаться на второй срок после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре

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12 августа 2022, 07:01

Президент США Джо Байден, Jamal Countess - CNP / globallookpress.com

Глава Белого дома Джо Байден собирается заявить о своих планах выдвигаться на второй президентский срок после промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов, которые состоятся в ноябре. Соответствующая информация, как указывает Telegram-канал ТАСС, оказалась в распоряжении Bloomberg.

«Президент США Джо Байден планирует уведомить о намерении баллотироваться на второй срок после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре. Об этом со ссылкой на многочисленные источники в окружении американского лидера сообщило агентство Bloomberg», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Байден подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.