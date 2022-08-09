Джо Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во вторник, 9 августа, подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу. Об этом сообщили сегодня вечером журналисты.
Ранее стало известно, что президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в телефонном разговоре во вторник обсудили с Джо Байденом ратификацию заявок стран на вступление в НАТО.
Отметим, что Соединенные Штаты Америки стали 23-й страной, ратифицировавшей вступление Финляндии и Швеции в альянс. Заявку к настоящему моменту не ратифицировали Испания, Португалия, Греция, Словакия, Чехия, Венгрия и Турция.