Американский президент Байден 9 августа подпишет протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

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9 августа 2022, 08:06

Президент США Джо Байден, Evan Vucci - Pool via CNP / globallookpress.com

Глава Белого дома Джо Байден сегодня подпишет протоколы о присоединении Стокгольма и Хельсинки к Североатлантическому альянсу. На это указывает Telegram-канал ТАСС.

«Президент США Джо Байден 9 августа подпишет протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, говорится в распространенном Белым домом рабочем графике главы государства», — отмечает TG-канал.

Заявки обеих стран на членство в блоке некоторое время назад ратифицировал американский Сенат.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад попытается использовать альянс AUKUS с целью продвижения интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе.