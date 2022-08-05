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Лавров: Запад попытается использовать альянс AUKUS для продвижения интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе

, 08:49

Лавров: Запад попытается использовать альянс AUKUS для продвижения интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе
Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Западная сторона попытается использовать альянс AUKUS с целью продвижения интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Лавров: Запад попытается использовать AUKUS для продвижения интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в публикации, появившейся на сайте информационного агентства.

О создании AUKUS стало известно в сентябре прошлого года. В альянс вошли Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты.

Ранее сегодня сообщалось, что Сергей Лавров назвал бесперспективными попытки Вашингтона распространять свое доминирование на все большее количество точек земного шара.

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