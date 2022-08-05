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Лавров назвал бесперспективными попытки США распространять свое доминирование на все большее количество точек земного шара

, 07:12

Лавров назвал бесперспективными попытки США распространять свое доминирование на все большее количество точек земного шара
Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал бесперспективными попытки Вашингтона распространять свое доминирование на все большее количество точек земного шара. Об этом информирует РИА Новости.

По словам главы МИД РФ, процитированного агентством, попытки Соединенных Штатов распространять доминирование на все большее количество точек земного шара бесперспективны и отражают политику вседозволенности, которую реализует американская сторона.

Ранее на текущей неделе Лавров заявил, что визит спикера нижней палаты парламента США Нэнси Пелоси на Тайвань отражает стремление Вашингтона доказать всем свою безнаказанность.

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