Владимир Зеленский призвал ввести технологическую изоляцию России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал зарубежные страны ввести технологическую изоляцию России. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что украинский президент предложил полностью ограничить поставки импортных деталей и запчастей, которые необходимы для функционирования военно-промышленного комплекса России.
«Этот поток технической помощи нужно полностью остановить», - заявил Зеленский.
По его словам, именно благодаря деталям иностранного производства Россия имеет боеспособную армию.
Ранее нами сообщалось, что Зеленский призвал Запад ввести запрет для российских граждан на въезд в их страны.