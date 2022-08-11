Владимир Зеленский призвал ввести технологическую изоляцию России

Аргументы Недели → Политика 13+

11 августа 2022, 15:55

Президент Украины Владимир Зеленский / President Of Ukraine / https://www.globallookpress.com/

Президент Украины Владимир Зеленский призвал зарубежные страны ввести технологическую изоляцию России. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что украинский президент предложил полностью ограничить поставки импортных деталей и запчастей, которые необходимы для функционирования военно-промышленного комплекса России.

«Этот поток технической помощи нужно полностью остановить», - заявил Зеленский.

По его словам, именно благодаря деталям иностранного производства Россия имеет боеспособную армию.

Ранее нами сообщалось, что Зеленский призвал Запад ввести запрет для российских граждан на въезд в их страны.