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Депутат Туров: страны Прибалтики стали основным рупором русофобии

, 13:33 Источник: RT

Депутат Туров: страны Прибалтики стали основным рупором русофобии
Госдума, Konstantin Kokoshkin/ globallookpress.com

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров назвал страны Прибалтики основным рупором русофобии. Об этом он заявил в интервью для RT.

Отмечается, что это мнение он высказал в ответ на решение латвийского парламента объявить Россию «поддерживающим терроризм государством».

Депутат также добавил, что страны Прибалтики сменили отношение к России на недружественное после выхода из Советского Союза. По его словам, терроризм поддерживает не Россия, а руководители этих стран.

Туров считает, что происходящие сегодня события являются попыткой информационного давления на Россию.

Ранее сообщалось, что в ФРГ подтвердили поставку оружия на Украину, которая продолжается по сегодняшний день.

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