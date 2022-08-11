Депутат Туров: страны Прибалтики стали основным рупором русофобии

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров назвал страны Прибалтики основным рупором русофобии. Об этом он заявил в интервью для RT.
Отмечается, что это мнение он высказал в ответ на решение латвийского парламента объявить Россию «поддерживающим терроризм государством».
Депутат также добавил, что страны Прибалтики сменили отношение к России на недружественное после выхода из Советского Союза. По его словам, терроризм поддерживает не Россия, а руководители этих стран.
Туров считает, что происходящие сегодня события являются попыткой информационного давления на Россию.
Ранее сообщалось, что в ФРГ подтвердили поставку оружия на Украину, которая продолжается по сегодняшний день.
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