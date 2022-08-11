Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия продолжит оказывать военную помощь Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ продолжает поставлять вооружение на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-конференцию в Берлине.
«И мы будем продолжать это делать в ближайшее время», - рассказал он, комментируя военную помощь Германии Украине.
Шольц также отметил, что Берлин уже передал Киеву эффективное вооружение «с очень большим радиусом действия».
По словам канцлера, на сегодняшний день Россия причастна к «изменению действительности», поэтому Германия должна поддерживать Украину и не забывать о собственной безопасности.
Ранее сообщалось, что Евросоюз скорее всего не поддержит решение о запрете на выдачу виз для россиян.
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