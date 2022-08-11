Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия продолжит оказывать военную помощь Украине

, 12:52

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия продолжит оказывать военную помощь Украине
Олаф Шольц, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ продолжает поставлять вооружение на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-конференцию в Берлине.

«И мы будем продолжать это делать в ближайшее время», - рассказал он, комментируя военную помощь Германии Украине.

Шольц также отметил, что Берлин уже передал Киеву эффективное вооружение «с очень большим радиусом действия».

По словам канцлера, на сегодняшний день Россия причастна к «изменению действительности», поэтому Германия должна поддерживать Украину и не забывать о собственной безопасности.

Ранее сообщалось, что Евросоюз скорее всего не поддержит решение о запрете на выдачу виз для россиян.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram