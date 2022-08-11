Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия продолжит оказывать военную помощь Украине

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11 августа 2022, 12:52

Олаф Шольц, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ продолжает поставлять вооружение на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-конференцию в Берлине.



«И мы будем продолжать это делать в ближайшее время», - рассказал он, комментируя военную помощь Германии Украине.



Шольц также отметил, что Берлин уже передал Киеву эффективное вооружение «с очень большим радиусом действия».



По словам канцлера, на сегодняшний день Россия причастна к «изменению действительности», поэтому Германия должна поддерживать Украину и не забывать о собственной безопасности.



Ранее сообщалось, что Евросоюз скорее всего не поддержит решение о запрете на выдачу виз для россиян.