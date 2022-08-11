El Mundo: в ЕС вряд ли поддержат идею о запрете виз для россиян

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11 августа 2022, 12:29

Felix Zahn/photothek.net via www/ globallookpress.com

Евросоюз вряд ли поддержит предложение о запрете на выдачу шенгенских виз россиянам, так как это породит большую неприязнь к объединению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Mundo.



Вопрос по запрету на въезд для граждан РФ будет рассматриваться на Совете по иностранным делам ЕС 31 августа в Праге.



По словам газеты, введение антироссийских санкций для россиян породит большую неприязнь к Евросоюзу, а также вызовет вопросы с юридической точки зрения.



В издании также отметили, что ЕС близок к концу своих возможностей по введения ограничений против России.



Ранее сообщалось, что Швейцария утратила нейтральный статус, поэтому больше не может представлять интересы России на международной арене.