El Mundo: в ЕС вряд ли поддержат идею о запрете виз для россиян

Евросоюз вряд ли поддержит предложение о запрете на выдачу шенгенских виз россиянам, так как это породит большую неприязнь к объединению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Mundo.
Вопрос по запрету на въезд для граждан РФ будет рассматриваться на Совете по иностранным делам ЕС 31 августа в Праге.
По словам газеты, введение антироссийских санкций для россиян породит большую неприязнь к Евросоюзу, а также вызовет вопросы с юридической точки зрения.
В издании также отметили, что ЕС близок к концу своих возможностей по введения ограничений против России.
Ранее сообщалось, что Швейцария утратила нейтральный статус, поэтому больше не может представлять интересы России на международной арене.
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