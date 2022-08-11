Российские военные уничтожили двадцать пунктов управления ВСУ

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11 августа 2022, 13:06 Источник: РИА "Новости"

украинский военный, Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency

Вооруженные силы России за минувшие сутки ликвидировали двадцать пунктов управления украинских войск бригадного и батальонного звеньев. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны РФ.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что были также уничтожены восемь складов боеприпасов в районах населенных пунктов Северск, Константиновка, Зайцево, Очеретино, Новоселка, Водяное в ДНР, а также Трудовое на территории Запорожской области.

Кроме того, российская армия ликвидировала склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Харькова, локатор наведения ЗРК С-300 недалеко Краматорска и 264 района скопления украинских живой силы, вооружения, военной и спецтехники.