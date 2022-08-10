Пушков: Байден может снять опасность обстрелов ВСУ ЗАЭС одним звонком Зеленскому, но не звонит, играет с огнем

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10 августа 2022, 07:49

Алексей Пушков, фото из соцсети

Российский политик Алексей Пушков считает, что американскому президенту Джозефу Байдену достаточно один раз позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, и украинские военные прекратят выпускать ракеты в сторону Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Попадание снарядов в атомный реактор АЭС грозит не только Украине, но и всей Европе, Белоруссии, России.

Американский военный аналитик Риттер Скотт ранее выразил мнение, что Байден может повлиять на ситуацию.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал: "Согласен со Скоттом Риттером: Байден действительно может снять опасность попадания ракеты ВСУ в атомный реактор Запорожской АЭС".

Пушков отметил, что Байден не звонит Зеленскому и играет с огнем. Политика возмущает, как также "европейские руководители беспечно взирает на потенциальный новый Чернобыль, который в случае катастрофы, будет представлять огромную угрозу как минимум для части Европы". "Поразительная безответственность", - заключил Алексей Пушков.

Представитель администрации главы Белого дома Джо Байдена Карин Жан-Пьер призвала вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины.