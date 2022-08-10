Представитель администрации Байдена Жан-Пьер призвала вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины

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10 августа 2022, 07:35 Источник: РИА Новости

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, фото из открытых источников

США призывают Россию вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС и другими ядерными объектами страны. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон продолжает призывать Москву прекратить все военные действия на украинских ядерных объектах или на территориях, рядом с ними.

В заявлении представителя администрации американского президента Джо Байдена указано, что в США высоко ценят "приверженность властей Украины поддержанию ядерной безопасности в этих трудных условиях".

Минобороны РФ сообщало ранее информацию об обстреле 8 августа крупнейшей АЭС Европы украинской артиллерией. В результате обстрела была повреждена высоковольтная линия, персонал был вынужден снизить мощность двух энергоблоков.

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что "совершенно не понятно, в какой реактор ВСУ направят следующий беспилотник, привлекая к себе внимание, и чем это может закончиться для всей Европы и всего мира".

Он надеется, что руководитель МАГАТЭ посетит ЗАЭС, и власти региона "готовы показать, как российские военные ее охраняют, и то, как Украина, которая получает вооружение от Запада, использует это вооружение, в том числе беспилотники, для атак на атомную станцию, ведя себя, как обезьяна с гранатой".

Заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал атаки вооруженных формирований Украины на Запорожскую АЭС ядерным терроризмом.

Вооруженные силы Украины сознательно обстреливают АЭС, провоцируя Россию вывести своих военных, указал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.