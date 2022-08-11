Бастрыкин поручил завести дело из-за атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

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11 августа 2022, 12:36 Источник: Telegram

глава СК РФ Александр Бастрыкин, Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести дело по факту обстрела Запорожской АЭС украинскими военными, так как это создает угрозу ядерной аварии и гумкатастрофы.

Подчеркивается, что следователи СК России по поручению Александра Бастрыкина в рамках уголовного дела расследуют обстоятельства преступных действий украинских националистов в отношении Запорожской атомной электростанции, которые направлены на создание масштабной катастрофы.

Сообщается, что правовая оценка будет дана деятельности всех причастных.