Бастрыкин поручил завести дело из-за атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести дело по факту обстрела Запорожской АЭС украинскими военными, так как это создает угрозу ядерной аварии и гумкатастрофы.
Подчеркивается, что следователи СК России по поручению Александра Бастрыкина в рамках уголовного дела расследуют обстоятельства преступных действий украинских националистов в отношении Запорожской атомной электростанции, которые направлены на создание масштабной катастрофы.
Сообщается, что правовая оценка будет дана деятельности всех причастных.